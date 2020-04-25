Пресс-служба Московского патриархата перешла на удалёнку

https://static.news.ru/photo/9f97aaa2-8703-11ea-8847-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Волоколамский Иларион Фото: pravkhabarovsk.ru

Синодальный Отдел внешних церковных связей Московского патриархата перешёл на удалённый режим работы. Это связано с режимом самоизоляции, который был введён в Москве из-за эпидемии коронавируса, сообщил председатель отдела митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, необходимые вопросы решают как с помощью различных средств связи, так и в случае необходимости работы с документами их доставляют курьеры на дом.

Физически мы не встречаемся. Соблюдаем режим самоизоляции, включая председателя, заместителей, руководителей подразделений. Но работа от этого не останавливается, — рассказал священнослужитель в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Помимо этого, Иларион прокомментировал слова московских священников о том, что призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла оставаться дома в Пасху — лишь пожелание главы Русской православной церкви. Как писал NEWS.ru, митрополит заявил, что рекомендации руководителя Церкви игнорировать нельзя.