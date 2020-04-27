Представители УФАС отметили снижение «продуктовой паники» в Москве

https://static.news.ru/photo/c4154a52-88b0-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщило о спаде ажиотажного спроса на продукты в Москве.

Аналитика показала, что ценовая ситуация на рынке социально значимых продовольственных товаров стабильна, скачкообразного роста цен не наблюдается, — отметили представители ведомства.

Для анализа ситуации сотрудники УФАС обходили торговые сети Москвы с целью мониторинга и контроля роста цен на товары. Также было обработано порядка 300 сообщений о ценах на продукты питания.

Динамика поступления сообщений от жителей Москвы показывает, что пик продуктовой паники и ажиотажного спроса пройден, — добавили в УФАС.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о необходимости снабдить продуктами самых бедных граждан страны.