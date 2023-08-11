В НИУ ВШЭ объяснили, как выбрать вуз Проректор ВШЭ Рощин посоветовал выбирать сильные вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе института родителям и выпускникам следует учитывать, что программа в сильном вузе всегда качественнее, чем в среднем — со студентами занимаются преподаватели более высокого уровня, пояснил проректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Сергей Рощин. По его словам, при возможности лучше выбрать платное обучение в таком вузе, чем идти на бюджет в средний институт.

Существует три очевидных эффекта сильного вуза, причем действуют они одновременно. Во-первых, туда отбирают сильных абитуриентов. Во-вторых, с ними занимаются преподаватели более высокого уровня. Они дают актуальные знания, более глубокую фундаментальную подготовку, они погружены в современную практику. В-третьих, при совместном обучении сильных студентов знания усваиваются лучше, — пояснил эксперт.

По словам проректора, студентам в сильных институтах также удается выстраивать профессиональные связи. Благодаря всем этим факторам выпускник получает большое количество навыков и знаний, что позволяет открыть доступ к перспективным рабочим местам.

По данным Лаборатории исследований рынка труда, в 2021 году выпускники вузов, где проходной балл начинается от 85, зарабатывали на 115% больше их сверстников из университетов с проходным порогом в 65 баллов. В стартовом периоде диплом хорошего вуза даст преимущества, а при обучении на платном отделении удастся «отбить» потраченные на него деньги за три года.

Выбор в каждом конкретном случае должен делать абитуриент, его семья, ориентируясь на свои финансовые возможности, представления о жизни. Но в общем виде образование в более сильном вузе, пусть и платное, за счет крепкой фундаментальной подготовки, передовых знаний и практик, социальных связей открывает лучшие перспективы, чем диплом условно «среднего» вуза, — уточнил эксперт.

Он напомнил, что сейчас благодаря онлайн-формату студенты могут сэкономить. Так, в ВШЭ есть 21 онлайн-программа обучения, которая стоит дешевле, чем классическая. Похожие варианты можно найти и в других ведущих российских вузах.

Замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев ранее сообщил, что порядка семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников СВО. По его словам, среди абитуриентов из данной категории наблюдается большой интерес к обучению.