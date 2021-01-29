Представитель Ротенберга назвал его бенефициаром «дворца Путина»

https://static.news.ru/photo/a686edc4-62fd-11eb-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Mash Video/youtube.com

Представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром дворца под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Ранее об этом заявил сам предприниматель.

Мы подтверждаем, что он бенефициар, — сказал представитель Ротенберга сотрудникам ТАСС.

При этом представитель бизнесмена Ольга Антонова отказалась отвечать журналистам, есть ли в здании 16-этажный подземный комплекс и куда делись богатые интерьеры, запечатлённые на ранних фотографиях здания.

Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБКРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек. Семья Ротенбергов также несколько раз упоминается в расследовании.

В фильме Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом журналисты «Медузы» выяснили, что Путин был в этом дворце как минимум четыре раза, а сам объект охраняет ФСО, которая занимается обеспечением безопасности главы государства, писал NEWS.ru.