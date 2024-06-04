Представитель Макаревича отреагировал на новость о проверке музыканта Представитель Макаревича сообщил, что не слышал о проверке музыканта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Представитель Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что не слышал о доследственной проверке в отношении музыканта после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с РИА Новости он отметил, что также не в курсе, знает ли о проверке сам артист.

Я, например, услышал об этом от вас. Знает ли он — я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно, — сказал собеседник.

Представитель певца добавил, что сейчас у Макаревича проходит европейский тур «Машины времени», посвященный 55-летнему юбилею группы. Сегодня коллектив едет в Барселону, где завтра у них будет еще один концерт, подчеркнул собеседник.

Во вторник, 4 июня, в правоохранительных органах рассказали, что Макаревича проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Решение о начале проверки принято после скандальных высказываний Макаревича в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым.

Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с блогерами создатель группы «Машина времени» пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.