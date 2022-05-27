Россиянам рассказали, как избежать преждевременного облысения Трихолог Галлямова рассказала россиянам, как можно избежать преждевременного облысения

Выпадение волос / Фото Shutterstock

Предотвратить облысение невозможно, но оттянуть неизбежное вполне, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова. Эксперт также отметила, что любые попытки вернуть волосам былую форму требуют большого количества времени и денежных вливаний. Также Галлямова назвала лучший метод, который может помочь при облысении.

Предотвратить облысение невозможно, так как это наследственная особенность, которая передается генетически. Однако можно оттянуть неизбежное, если у вас есть сильное желание, деньги и возможность уделять много времени уходу за волосами. В этом случае можно говорить о возможном увеличении густоты волосяного покрова, но тут я хочу отдельно отметить, что вернуть волосам первоначальный вид, как в 18 уже невозможно, — заявила Галлямова.

Также эксперт поделилась, какой именно метод лучше всего подходит лысеющим мужчинам.

Еще один важный момент, как только вы прервете курс лечения, природа моментально возьмет свое и все усилия пойдут насмарку, так что, самый лучший вариант в таких ситуациях, это пересадка, — заявила Галлямова.

Ранее косметолог Ольга Садовская заявила, что индийские женщины, которые славятся длиной и красотой своих волос, часто готовят маски из недорогих подручных средств, например — апельсинов. Укрепляющее средство для волос из этого фрукта положительным образом действует на кровообращение, активность тестостерона и помогает бороться с облысением.