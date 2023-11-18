Дед Мороз отметил день рождения с оркестром на ВДНХ

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Празднование дня рождения Деда Мороза на ВДНХ

18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. На ВДНХ открылись тематические зоны, в одной из которых юных москвичей и гостей столицы встречают зимний волшебник из Великого Устюга и его внучка Снегурочка. Им помогают аниматоры в костюмах снеговиков, а музыкальное сопровождение обеспечивает духовой оркестр в красно-белых шубах и шапках с помпонами.

У детей есть возможность написать письмо Деду Морозу с пожеланиями к Новому году. Его можно отправить через специальный почтовый ящик, который установлен в фойе «Союзмультпарка».

Дед Мороз принял участие в шествии оркестра сказочных персонажей и сфотографировался с гостями мероприятия. В пресс-службе ВДНХ отметили, что гость из Великого Устюга будет не единственным на предновогодних гуляньях. 19 ноября организаторы планируют отметить день рождения удмуртского Деда Мороза — Тола Бабая.

Впервые день рождения Деда Мороза отметили в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза». Дату праздника — 18 ноября — выбрали в связи с тем, что именно в этот день в Великом Устюге начинается зима и ударяют морозы.

Поезд Деда Мороза в ближайшее время посетит более 80 городов России и проедет около 32 тысяч километров. В 2023 году к составу прицепили вагон кукольного театра, в котором покажут представление о сказочных героях, спасающих волшебство.

Самые яркие кадры празднования дня рождения Деда Мороза на ВДНХ — в фотогалерее NEWS.ru.