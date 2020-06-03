Правозащитники хотят спасти жителя Брянска, над которым издеваются стримеры

https://static.news.ru/photo/4dcbfc5a-a594-11ea-90ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daber/YouTube

Стримеры из Брянска регулярно устраивают трансляции, в ходе которых издеваются над мужчиной с алкогольной зависимостью. Правозащитники хотят помочь жертве издевательств, однако пока не имеют для этого легальных возможностей.

Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель правозащитной организации «Альтернатива» Олег Мельников. По его словам, мужчина, о котором идёт речь, «не совсем адекватный».

Ему нужен опекун. До момента, пока его не признали недееспособным, мы ему ничем помочь не можем. Более того, туда приезжала полиция несколько раз, он всё отрицал — ничего плохого он не помнит, — отметил Мельников.

Первые видео с мужчиной появились около года назад. Стримеры, среди прочего, обливали его помоями и закапывали заживо. Ситуацией заинтересовалась полиция, однако во время допросов мужчина заявлял, что всё происходит с его согласия и с ним делятся доходами с трансляций.

Врачи говорят, что жертве издевательств нужна медицинская помощь. Кроме алкогольной зависимости, у него есть два заболевания, влияющие на психику. Сейчас опекунство над мужчиной оформляет его тётя и правозащитники надеются, что это поможет сдвинуть дело с мёртвой точки.

Ранее пожилая женщина — стример из США отказалась от дальнейших трансляций из-за травли, писал NEWS.ru.