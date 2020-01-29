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Православная организация «Сорок сороков» приняла извинения телеведущего Ивана Урганта и призвала Первый канал удалить запись программы.

Мы принимаем извинения Ивана, понимая, что он не знает многие вещи, и надеемся, что благодаря этой ситуации многие вещи он узнал или открыл для себя вновь, — заявил РИА Новости координатор движения Андрей Кормухин.

В «Сорок сороков» отметили, что конфликт будет полностью исчерпан, когда Первый канал удалит рождественский выпуск «Вечернего Урганта» с сайта и связанных ресурсов. Нельзя «одной рукой приносить извинения», а другой распространять кощунственный контент, считают активисты.

Как писал NEWS.ru, ведущий извинился перед оскорблёнными верующими в первом после новогодних каникул выпуске «Вечернего Урганта» и призвал «отозвать проклятья». Активисты требовали снять программу с эфира, лишить гражданства, а депутат Госдумы Николай Земцов призвал возбудить уголовное дело против Урганта.

По мнению движения «Сорок сороков», телеведущий и приглашённые гости глумились над христианскими традициями. Их возмутила демонстрация коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», выступление певца Джизуса, а также сравнение Иисуса Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардьё.