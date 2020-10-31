Правительство выделит более 8,6 млрд рублей «ковидных» выплат медикам

https://static.news.ru/photo/47ae5040-1bb7-11eb-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19.

В правительстве уточнили, что получателем резервных средств станет Минздрав, а стимулирующие выплаты будут производиться врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Эти доплаты коснутся медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также лицам из групп риска, передаёт ТАСС.

В другом распоряжении правительства говорится также почти о 16,1 млрд рублей на выплаты врачам за «особые условия» работы при непосредственном оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, между тем не секрет, что у медиков в России возникают проблемы с получением «ковидных» доплат. Так, в начале октября около 70 тысяч российских медиков, которым положены надбавки к зарплатам за работу с коронавирусом, смогли добиться выплаты положенных денег только после обращения в Генпрокуратуру России.