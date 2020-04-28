Правительство выделит 150 млн рублей на премии медикам госпиталя МВД РФ

https://static.news.ru/photo/0376b180-893e-11ea-8055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение по выделению почти 150 млн рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом в госпитале МВД РФ в Москве.

Деньги в размере 149 592 тысяч рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ. МВД России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным выполнением распоряжения. Перед правительством необходимо отчитаться до 1 августа 2020 года.

Госпиталь МВД был перепрофилирован на приём пациентов с подтверждённым коронавирусом или подозрением на него. Пенсионеры МВД и действующие сотрудники, проходившие лечение в госпитале, переведены в другие медучреждения ведомства. Отделения госпиталя оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, врачи и средний медперсонал прошли необходимую переподготовку, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав заявил, что регионы могут начать стимулирующие выплаты медикам. Об этом писал NEWS.ru.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.