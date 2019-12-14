https://static.news.ru/photo/9e6d3798-1e5b-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России утвердило на 2020 год перечень специализированных продуктов, предназначенных для лечебного питания детей с инвалидностью, страдающих от орфанных заболеваний. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря.

Перечень специальных продуктов утверждается согласно части 2 статьи 62 федерального закона № 178-ФЗ. На 2020 год эта часть работы выполнена. Список формирует комиссия, образуемая министерством здравоохранения.

Перечень за 2019 год состоял из 75 продуктов. Сейчас в утверждённый список добавили ещё один. В перечень внесли продукт стерилизованный «Нутриэн Стандарт» для энтерального (зондового) и перорального питания детей старше трёх лет, больных муковисцидозом, отмечается на сайте кабинета министров.

Ранее NEWS.ru писал, что свыше половины опрошенных россиян (54%) отметили изменение отношения к инвалидам в стране за последние 5–10 лет в лучшую сторону. Это в два раза превышает показатель 2010-го (26%). Чаще о положительной тенденции говорят женщины (59%) и молодёжь 18–24 лет (59%).