Правительство разрешило возобновить диспансеризацию в России

https://static.news.ru/photo/acc427fa-c691-11ea-bb3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий регионам возобновить диспансеризацию россиян. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что ранняя диагностика важна при любых заболеваниях.

Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, — цитирует главу кабмина ТАСС.

Мишустин уточнил, что принимать решение о начале осмотров будет руководство регионов.

Проведение диспансеризации было приостановлено 6 апреля на фоне пандемии COVID-19. Постановление правительства по этому вопросу действует до 31 декабря 2020 года. В апреле Минздрав также поставил на паузу плановую вакцинацию детей и взрослых и рекомендовал гражданам перенести обращение за плановой медицинской помощью, если нет прямой угрозы здоровью и жизни.

7 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, писал NEWS.ru. Вскоре после этого он подчеркнул, что диспансеризация возвращается в те регионы и населённые пункты, где это позволит эпидемиологическая обстановка.