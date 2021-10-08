Правительство разрешило поднять цены на капремонт в жилых домах

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах подорожает до конца года, сообщает «Коммерсант». Цены можно будет пересматривать даже в уже заключённых контрактах, чтобы избежать работы подрядчиков в убыток.

Как отмечается, подобное предложение было выдвинуто правительством, которое обеспокоено подорожанием строительных материалов в стране.

Стоимость контрактов может увеличиваться не более чем на 25%, с учётом этого она должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту. Отмечается, что новые цены не приведут к превышению общего объёма средств, выделенных на программу капремонта.

Издание привело данные Росстата, из которых следует, что с января стройматериалы подорожали на 24,7%, за год — на 27,7%. Прогнозируется, что рост цен на стройматериалы продолжится, в связи с чем будущие условия по стоимости капремонта могут быть скорректированы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призвал региональные власти пресекать любые попытки спекулятивного повышения цен на стройматериалы при выполнении государственных контрактов по строительству. Он также рекомендовал сообщать об эффективности либо неэффективности предложенных мер поддержки, а также о необходимости ускорения сроков рассмотрения решений по изменению стоимости контрактов.