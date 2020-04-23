Правительство приняло программу ипотеки под 6,5%

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о выполнении поручения президента Владимира Путина о субсидировании ипотечных ставок. По его словам, кабмин принял постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Это первое решение из набора предложенных главой государства,
Как сообщал NEWS.ru, Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».
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