Общество

Правительство приняло программу ипотеки под 6,5%

20:42, 23 апреля 2020 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о выполнении поручения президента Владимира Путина о субсидировании ипотечных ставок. По его словам, кабмин принял постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Это первое решение из набора предложенных главой государства, отметил он в видеообращении в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».

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