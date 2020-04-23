Правительство приняло программу ипотеки под 6,5%

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России сократилось количество тестов на коронавирус. По его словам, это связано с дефицитом расходных материалов.

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Собянин уточнил, что речь идёт не о каких-то химических реагентах, а об обыкновенных пипетках, которые используют для закапывания пробы в анализатор. Столичный градоначальник отметил,...