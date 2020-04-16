Правительство поручило использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0c04f12-800b-11ea-b230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jetel/CTK/Global Look Press

Правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19.

Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе. Российский Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии будет распределять между другими учреждениями этот препарат.

Кроме того, Росздравнадзор будет осуществлять мониторинг эффективности и безопасности данного препарата.

В России подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 3448 человек, выздоровели 2304 пациента, умерли 232. В Москве заболевших — 16 146 человек. В течение 24 часов их число в столице увеличилось на 1370. Выписались из стационаров 1394 пациента, а жертвами COVID-19 стали 113 жителей столицы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские учёные выяснили, что применение так называемых адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжёлой пневмонии при коронавирусе.