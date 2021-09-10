Правительство Подмосковья подготовило меры по предотвращению утечек газа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что правительство области подготовило меры, чтобы предотвратить в будущем утечки газа в жилых домах. Об этом он заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, пишет «360».

Ещё одна тема, которая сегодня беспокоит, — это взрывы газа в многоквартирных домах. Мы тоже подготовили материал и соответствующие меры, — сказал он.

По словам главы региона, для предотвращения взрывов газа он предлагает в первую очередь навести порядок с сервисными компаниями, не все из которых работают ответственно. Во-вторых, очень важно, по его мнению, устанавливать в квартирах датчики. Их существует два вида. Одни сигнализируют об утечке, другие — перекрывают газ.

Воробьёв отметил, что власти проанализировали цены на датчики. Первый вид стоит около 2-2,5 тысячи рублей, а второй дороже — восемь-девять тысяч рублей.

В ответ на предложенные меры председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость обсуждать эту инициативу, чтобы при установке датчиков не допустить переплаты со стороны жителей.

Ранее в подмосковном Ногинске из-за взрыва бытового газа погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире, где проживала многодетная семья. Люди включили газ, чтобы согреться. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.