Половина российских водителей раздражаются, когда садятся за руль

Новое исследование Rambler&Co и сервиса «СберАвто» показало, что более половины водителей в России (55%) раздражаются, когда садятся за руль, и только 17% сохраняют спокойствие на дороге. Больше всего водителей раздражает, когда другие участники движения не включают поворотники (13%). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, более половины (55%) респондентов испытывают раздражение из-за других участников движения каждый раз, когда им приходится садиться за руль. Каждый пятый опрошенный (20%) нервничает по этому поводу примерно раз в неделю, — сказано в исследовании.

Среди других раздражающих факторов водители назвали «подрезания» (11%), неправильную парковку, закрывающую проезд или обзор (10%), использование обочины для объезда затора (9%). При этом треть россиян (37%) использует обсценную речь, чтобы выразить своё недовольство на дороге, так как это им помогает. Меньше всего участников опроса раздражают просьбы уступить дорогу, подаваемые с помощью «моргания» передними фарами (3%).

Ранее ВЦИОМ представил данные исследования об оценке реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщается на сайте центра, улучшения в качестве и доступности дорог отметили 49% опрошенных. К основным положительным изменениям отнесли замену дорожного покрытия (36%), увеличение объёмов и качества ремонта дорог (22%), строительство новых трасс и инфраструктуры (15%).