Правительство может обязать аптеки торговать масками

https://static.news.ru/photo/fcb014ce-88b4-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти могут обязать аптеки иметь в своём ассортименте медицинские или гигиенические маски. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Есть спрос у населения на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а всё-таки непосредственно в профильном учреждении, — заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, придётся пойти на такую крайнюю меру, как выпуск нормативного акта.

NEWS.ru писал, что Минпромторг заявил о наличии 28 млн масок в российских торговых сетях. Закупка средств индивидуальной защиты увеличена в 1,5–2 раза в сравнении с мартом 2020 года.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что продавцы должны будут работать в масках, пока уровень заражения коронавирусом не снизится до нулевой отметки.Тогда же магазины смогут сократить количество мероприятий по уборке и дезинфекции до одного в день.