Правда ли, что умерший дядя Ефремова завещал все погибшему в ДТП курьеру SHOT: дядя Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актёр Михаил Ефремов

Концертмейстер Александр Покровский завещал свое состояние семье погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, а квартиру — правительству Москвы. Что об этом известно?

Что известно о завещании Покровского

Покровский является родственником Михаила Ефремова по материнской линии. По данным SHOT, в одно из адвокатских бюро Москвы поступило письмо от его имени, в котором он просит все свои средства после смерти отдать родным Захарова.

«Данные автора полностью совпадают с данными родного брата матери Михаила Ефремова. В нем, предположительно дядя актера, просит все деньги, которые останутся после его смерти, передать семье водителя-экспедитора Сергея Захарова», — говорится в сообщении канала.

Также в письме автор рассказал, что якобы ранее под давлением Михаила Ефремова переписал на актера свою квартиру. Каким образом артист мог влиять на мужчину, отбывая с 2020 года наказание в тюрьме, не уточняется.

«В письме это жилье площадью 123 квадрата в 2 км от Кремля (стоимостью более 50 млн рублей) завещают Министерству культуры РФ или правительству Москвы», — отмечает SHOT.

Письмо было передано в адвокатское бюро неизвестным. Юристы намерены передать полученные бумаги семье Сергея Захарова, от решения которых будет зависеть, начнут ли адвокаты проверку письма на подлинность.

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Что известно о родном дяде Михаила Ефремова

Родной дядя актера Михаила Ефремова, от чьего имени было написано новое завещание, умер полтора года назад в результате инсульта. По данным SHOT, мужчина скончался 7 июня 2022 года, а оказавшееся в руках адвокатов завещание написал за два месяца до смерти.

В квартире Покровского на данный момент проживают люди, которые представились знакомыми владельцев и сообщили, что приглядывают за апартаментами.

Супруга погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова заверила, что ничего не знает о завещании Покровского. Она отметила, что после ДТП, в котором умер ее муж, единственная компенсация от Михаила Ефремова — это один миллион рублей морального ущерба, который по суду выплатили ее сыну.

«Но если он нам подарит квартиру, мы возьмем», — отметила женщина в разговоре с SHOT.

Что известно о ДТП с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года стал виновником аварии. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве, где столкнулся с машиной. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее он скончался в больнице. Сам актер не пострадал.

Погибшим оказался Сергей Захаров из Рязанской области. В Москве он работал курьером.

Через три месяца после ДТП суд признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы, однако после выплаты компенсации срок был сокращен на полгода — до семи с половиной лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Михаил Ефремов обещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь. Также артист говорил, что поставит памятник на могиле погибшего курьера, чтобы загладить свою вину.

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