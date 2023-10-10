Правда ли, что участников СВО приравняют к ветеранам ВОВ: какие это льготы Депутат Олег Нилов предложили приравнять участников СВО к ветеранам ВОВ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Снайпер отряда специального назначения

Первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия — За правду!» Олег Нилов выступил с предложением приравнять участников спецоперации к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте партии. Что известно об инициативе?

Что известно об идее приравнять участников СВО к ветеранам ВОВ

Олег Нилов выступил на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. Он заявил, что поддержка российских защитников, армии и флота, а также обсуждение вопросов спецоперации на Украине всегда есть и будут основной темой каждой встречи парламентариев.

Депутат призвал коллег принять важный закон о поддержке всех участников СВО.

«Давайте примем один самый важный, самый нужный закон для поддержки наших героев. Приравняем статус всех участников СВО, участников боевых действий к статусу участника Великой Отечественной войны. Сегодняшний подвиг, я считаю, не меньший», — отметил он.

Какие льготы для участников СВО обсуждают в Госдуме

Олег Нилов считает, что нужно единым законом принять все предлагаемые меры поддержки российских военнослужащих, включая предоставление им земельного участка и дополнительных выплат.

«Нашим предложением будет, поддерживая отдельные инициативы, двигаться к принятию единого закона, по которому все нужное для достойной жизни героя — участок, земля, пенсия, социальное пособие, помощь по реабилитации и социализации — будет принято в одном пакете как можно быстрее», — сказал парламентарий.

Представитель фракции «Справедливая Россия — За правду!» считает, что Министерство финансов РФ должно задуматься о введении государственной монополии на производство и реализацию спирта. Тогда, по мнению Нилова, у государства будут средства на все предлагаемые меры поддержки участников СВО.

«Вот где деньги, уважаемые коллеги из Минфина, правительства и Государственной думы. Посмотрите историю, сколько эта отрасль приносила всегда в бюджет и России, и Советского Союза, и сколько сегодня, вы все поймете», — сообщил он.

Фото: МО РФ

Какие льготы имеют ветераны ВОВ

Ветераны ВОВ имеют право бесплатно и вне очереди обслуживаться в медицинских организациях — госпиталях, больницах и поликлиниках по месту жительства. Также им положены путевки в санатории и бесплатные протезы.

Вместе со страховой пенсией по старости ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату. Также указом президента для ветеранов ВОВ установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение: по 1000 рублей для ветеранов с инвалидностью, а также тех, кто во время войны попал в концлагерь или другое место принудительного содержания, и по 500 рублей для остальных категорий.

С 2019 года всем инвалидам и участникам ВОВ, которые постоянно живут в России или странах Балтии, положена ежегодная выплата 10 000 рублей.

Ветеранам с инвалидностью могут назначить две пенсии — по старости и по инвалидности. Последнюю рассчитывают из размера социальной пенсии, размер которой с 1 апреля 2023 года составляет 7153 рубля. Участники ВОВ с инвалидностью I группы получают выплату в размере 250% социальной пенсии, II группы — 200%, III группы — 150%.

Все ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла, имеют право на улучшение жилищных условий. Они могут купить или построить дом и получить от государства компенсацию, исходя из нормы в 36 квадратных метров. Также ветеранам ВОВ положена федеральная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50%, они освобождены от уплаты налога на имущество.

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