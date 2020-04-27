Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffe3bb4e-8988-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер сделал неожиданное заявление. Он предложил ограничить свободу слова для COVID-19-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с новым заболеванием.

Поклонники журналиста пришли в негодование. Они не понимают, как Познер, всегда отстаивающий либеральные ценности, вдруг переметнулся на другую сторону.

Я бы им слова не давал, это не для сегодняшней ситуации. Эта ситуация, как кто-то сказал, практически как война. А когда война, появляется некоторая необходимость в жёсткости, — цитирует «Политика сегодня» слова Познера.

Он добавил, что многие с ним не согласятся, но он всё равно уверен в своей правоте.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса в стране закрыты культурные и развлекательные заведения, общепит и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиянам разрешено выходить на улицу для прогулок с собакой, в ближайший магазин и аптеку, чтобы выкинуть мусор и для обращения за медицинской помощью.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что угроза коронавируса ещё не миновала.