Познер предложил COVID-диссидентам переселиться в вольер

https://static.news.ru/photo/d1772202-0681-11eb-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал отрицающих коронавирус людей. Он считает, что они вредят не только своему здоровью, но и окружающим. Телеведущий предложил им жить в вольере.

Познер подчеркнул, что принимает введённые в стране ограничительные меры.

Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их, — рассказал журналист.

По его словам, отказывающиеся соблюдать коронавирусные ограничения могут быть возможными источниками болезни. Телеведущий считает, что таких людей необходимо наказывать.

Говоря о СOVID-диссидентах журналист вспомнил анекдот про американского фермера, который отрицал существование жирафов. А когда ему показали этих животных в вольере, герой анекдота всё равно заявил, что их не существует.

Познер сравнил отрицающих коронавирус с этим фермером. Он подчеркнул, что из-за отказа признавать существование жирафа никому не будет «ни холодно, ни жарко». В случае с коронавирусной инфекцией могут пострадать многие люди.

Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя, — написал журналист на своём сайте.

NEWS.ru писал, что отрицающие коронавирус люди провели масштабную акцию протеста в Лондоне. Около 10–15 тысяч человек собрались на Трафальгарской площади, а затем прошли в сторону Гайд-парка. Протестующие выступали против карантинных мер. Многие из них считают коронавирусную инфекцию «выдумкой».