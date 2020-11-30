Познер ответил на упрёки в нечестности

https://static.news.ru/photo/e520905a-3303-11eb-99bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер признался, что не всегда был честным. Однако сейчас, заверил он, это — его жизненный принцип.

По словам репортёра, он не врёт, не говорит полуправды и старается быть максимально объективным. Вместе с тем, отметил телеведущий, как и все люди, он «человек, а не робот», хотя и старается быть максимально ответственным перед аудиторией.

Я не сразу пришел к такому состоянию, в котором я нахожусь уже довольно много лет. Я не всегда был честен, — написал журналист на сайте «Познер Online».

Он добавил, что спокойно и даже безразлично относится к тем, кто считает его нечестным, потому что среди его близких и друзей таких людей нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отнёс Познера к категории «людей-подонков». По его словам, в статьях репортёра, написанных в советские годы, он нашёл «умиление перед компартией, перед историей, перед революцией». Однако когда сменилась конъюнктура, журналист, по его мнению, «переобулся» на лету, начав зарабатывать на антисоветчине и на охаивании прошлого.

Незадолго до этого Познер написал, что Советская Россия «имела определённые фашистские черты», и добавил, что не следует принимать всерьёз и нужно даже с пониманием относиться к ностальгии многих людей по советскому прошлому.