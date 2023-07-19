Пожилым рассказали, как защититься от деменции Геронтолог Златова посоветовала пожилым писать от руки, чтобы защититься от деменции

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Чтобы защититься от деменции, пожилым необходимо ежедневно писать от руки, посоветовала врач-геронтолог Елизавета Златова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что болезнь может возникать по различным причинам и лечения от нее нет. Поэтому обезопасить себя от появления этого заболевания можно только профилактикой.

Деменцию можно профилактировать, например, приятным хобби. Так как мозг не может существовать без развития и подпитки извне, лучшей «таблеткой» против деменции станут умственная активность и постоянная мелкая моторика. Ученые уверены, отличный способ снизить риск ее развития в раннем возрасте — письмо от руки, — пояснила врач.

По словам геронтолога, также полезны логические игры, такие как судоку, шахматы или карты. Рекомендуется учить стихи, тренировать память и пополнять словарный запас. Златова предупредила, что риск развития деменции растет при малоподвижном образе жизни и ограниченном круге интересов. Заболевание характеризуется проблемами с памятью, мышлением, ориентацией в пространстве и способностями принимать решения. Деменция представляет собой прогрессирующее неврологическое заболевание, которое поражает когнитивные функции человека.

Врач Александр Мясников ранее предупредил, что прием антигистаминных препаратов может стать фактором риска развития болезни Альцгеймера. Он пояснил, что связано с накоплением специфического белка бета-амилоида в мозге.