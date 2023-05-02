Пожилым людям посоветовали простое средство для укрепления сосудов Диетолог Соломатина: зеленый лук укрепляет сосуды и помогает в профилактике диабета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зеленый лук является хорошим помощником для поддержания здоровья у пожилых людей: он обладает бактерицидным эффектом, укрепляет сосуды и десны, а также помогает в профилактике диабета, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что содержащийся в зеленом луке витамин C участвует в синтезе коллагена, укрепляя сосуды. Также витамин C улучшает состояние десен, препятствуя такому распространенному у пожилых людей явлению, как оголение шейки зубов.

В луке есть клетчатка. Она замедляет повышение уровня глюкозы в крови и помогает в профилактике диабета второго типа и инсулинорезистентности, что часто встречается у пожилых, — пояснила диетолог.

По ее словам, присутствие магния в составе зеленого лука укрепляет костную систему, снижая риск развития остеопороза. Кроме того, как отметила специалист, зеленый лук положительно влияет на пищеварение у пожилых людей, ускоряя метаболические процессы и стимулируя выделение пищеварительных соков.

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