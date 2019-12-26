Жители России в преддверии Нового года начинают более активно заниматься благотворительностью. Об этом NEWS.ru рассказали представители благотворительных фондов и детских домов.

Количество пожертвований накануне 31 декабря традиционно увеличивается. Такая динамика наблюдалась и в 2017-м, и в 2018 году, заявили в фонде «Подари жизнь». Например, в июле прошлого года организация получила от благотворителей порядка 111,6 млн рублей, в ноябре — 145,7, а в декабре — 252,1.

Об увеличении числа желающих оказать помощь нуждающимся перед Новым годом NEWS.ru также заявила представительница фонда «Детский дом» Оксана Галаган. Она рассказала, что россияне передают детям игрушки, сладости и интересуются потребностями воспитанников. Сотрудники организации, в свою очередь, советуют приобретать для них развивающие игры, книги и товары для творчества. При этом, как отметила Галаган, россияне также часто отдают детям уже использованные вещи.

Заметно, что люди начинают проявлять активность, когда мы делаем анонсы — рассказываем, что выезжаем в детский дом и встречаемся с той или иной социальной группой, которая нуждается в определённых вещах. Оксана Галаган представительница фонда «Детский дом» представительница фонда «Детский дом»

Представитель православного детского дома «Павлин» также подтвердил повышение активности благотворителей в преддверии Нового года. Он рассказал, что звонков от россиян в этот период очень много, и выразил сожаление в связи с тем, что подобного явления не наблюдается в другие месяцы.

В детдоме воспитываются только мальчики. На праздник у Деда Мороза они чаще всего просят машины на пульте управления, конструкторы, телефоны, наушники и колонки — пожелания зависят от возраста. Сотрудники детского дома передают их неравнодушным людям. Как правило, удаётся исполнить всё загаданное детьми.

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Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова считает, что праздничная обстановка, поиск подарков близким и друзьям и детские воспоминания делают людей немного более сентиментальными. В связи с этим у них появляется желание наполнить этот праздник особым смыслом и помочь тем, кому сейчас тяжело.

Именно с этим мы в фонде «Подари жизнь» связываем увеличение количества пожертвований перед Новым годом практически вдвое по сравнению с летними месяцами. Огромную роль сейчас стали играть поступления от компаний, которые участвуют в нашем проекте «Благотворительность вместо сувениров». Согласитесь, получить в подарок открытку, в которой написано, что сувенирный бюджет был потрачен на благое дело, намного приятнее, чем найти в подарочном пакете очередной блокнот и шариковую ручку. Екатерина Шергова директор фонда «Подари жизнь» директор фонда «Подари жизнь»

Психолог Наталья Панфилова, в свою очередь, пояснила, что у каждого человека есть потребность не только получать что-то от жизни, но и отдавать взамен. Это заложено в людях предками и жизненным опытом, отметила специалист. К Новому году эти чувства обостряются.

Окончание года всегда воспринимается нашим сознанием как подведение каких-то итогов. Люди, у которых есть время и финансовые возможности, пытаются в канун праздника компенсировать то, что не делали в течение года. Наталья Панфилова психолог психолог

Ранее NEWS.ru рассказывал о новогоднем чуде, которое пришло в дом женщины с двумя детьми из Улан-Удэ. Активные жители республики финансово помогли нуждающейся семье. Таким образом они отреагировали на пост третьеклассницы, которая попросила пользователей Интернета помочь её маме заработать денег на праздничный стол и подарки под ёлкой.