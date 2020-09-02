Часики не тикают: в 2019 году пять россиянок старше 64 лет родили первенцев

Сегодня возраст, в котором россиянки принимают решение стать мамами, постепенно увеличивается. Если раньше в 30-31 год женщина считалась старородящей в глазах общества, то сегодня на этот промежуток времени приходится пик рождаемости. Между тем некоторые россиянки и вовсе идут на достаточно рискованный шаг и заводят детей в пожилом возрасте. О том, что толкает женщин на поздние роды и насколько они безопасны — в материале NEWS.ru.

В минувшем году мамами стали 19 россиянок старше 64 лет. При этом пять из них родили первенца, а три женщины — четвёртого ребёнка. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Тот факт, что женщины дали жизнь детям в таком позднем возрасте, вероятнее всего, говорит о том, что у них хорошее здоровье и они прибегли к искусственному оплодотворению. Врачи не возражают против подобных родов, однако роженицы не должны страдать серьёзными заболеваниями и обязаны безукоризненно соблюдать все рекомендации медиков.

Тем, кто планирует отложить материнство на зрелые годы, нужно помнить, что в большинстве случаев у женщин в возрасте 50 лет наступает менопауза, после чего беременность невозможна. Кроме того, начиная с 35 лет вероятность зачатия уменьшается на 25-35%. Это связано со снижением числа яйцеклеток, которые не имеют свойство восстанавливаться. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Самым плодовитым временем для женщин является возраст от 18 до 30 лет. Однако, если речь идёт о первенце, то с медицинской точки зрения старородящей представительница прекрасного пола начинает считаться после 27 лет. Многим этот термин кажется оскорбительным, отметила Ерофеева, подчеркнув, что он используется для акцентирования внимания врачей на возможных рисках.

Если у организма не было тренировки в виде первых родов до 27 лет, то, несмотря на регулярный цикл и нормальный гормональный фон, ткани у многих представительниц прекрасного пола становятся менее эластичными, кости в процессе родов хуже расходятся, а мышечный тонус снижается.

Кроме того, с годами с яйцеклетками женщины могут происходить изменения, и вероятность генетических нарушений при родах старше 35 лет в несколько раз выше, чем в 20, рассказала Ерофеева. При этом специалист отметила, что, вопреки расхожему мнению, возраст роженицы не влияет на развитие аутизма у ребёнка. А вот риск рождения младенца с синдромом Дауна может увеличиваться — при этом неважно, какой он по счёту.

Женщинам в положении нужно внимательно относиться к беременности и придерживаться рекомендаций врачей. Делать это необходимо в любом возрасте. Однако следует понимать, что с годами у представительниц прекрасного пола возникают физиологические возрастные изменения, которые могут играть важную роль в процессе зачатия, вынашивания беременности и родах. Если у женщины есть серьёзные проблемы со здоровьем (даже скрытые), то беременность только ухудшит состояние. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Дело в том, отмечает Ерофеева, что вынашивание ребёнка создаёт дополнительную нагрузку на все органы и системы организма матери. В результате у неё могут проявиться сосудистые, урологические и связанные с центральной нервной системой заболевания. Поэтому в возрасте старше 35 лет акушеры работают в плотной связке с терапевтами, кардиологами, неврологами, урологами, гастроэнтерологами и пульмонологами.

Причины поздней беременности

Philippe Lissac GODONG/Global Look Press

Старородящими в глазах общества сегодня воспринимаются женщины от 42-45 лет. Как раз-таки именно с этого возраста в России начинается резкое снижение рождаемости, пояснил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Тем не менее в эти годы немало представительниц прекрасного пола решаются на пополнение в семье. К этому времени многие из них уже вырастили первых детей и испытывают одиночество, в частности, из-за того, что внуков ещё нет или же они живут далеко.

Женщины испытывают колоссальную потребность в том, чтобы отдавать кому-то любовь и нежность, а также чувствовать свою нужность. Это подвигает некоторых из них на довольно серьёзный шаг — рождение ребёнка в позднем возрасте. Происходит это порой из-за того, что муж уходит к другой, более молодой партнёрше. Или же женщина сама решает расстаться — с супругом её больше не держат общие дети и быт. При этом стоит отметить, что в возрасте 40+ у представительниц прекрасного пола нередко появляется новый партнёр, с которым она хочет завести совместного ребёнка. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Что касается 50-летних рожениц, то многие из них становятся мамами, поскольку слишком поздно узнают о беременности. Всё дело в том, что они склонны думать, что уже не могут зачать ребёнка и отказываются предохраняться.

Между тем рождение ребёнка продлевает жизнь возрастным мамам, если у них нет противопоказаний к беременности, отмечает специалист. Связано это с тем, что у женщины появляется цель вырастить ребёнка и дать ему образование.

Также стоит отметить, что родившие в возрасте иногда допускают ошибки в воспитании — они склонны баловать и чрезмерно опекать своё чадо. Некоторые из них даже водят его в школу, пока ему не исполнится 15-16 лет. Такое же поведение наблюдается у матерей, которые с трудом зачали ребёнка.