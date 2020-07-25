Появилось видео спиралевидного НЛО в Бурятии

https://static.news.ru/photo/415b6af6-ce97-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница Бурятии засняла странный объект в небе. Он напоминает НЛО.

В течение нескольких минут в вечернем небе находился объект спиралевидной формы, который потом исчез. Женщина считает, что это может быть комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая приблизилась к Земле на расстояние в 103,5 млн километров. Она также не исключает, что объект может оказаться дроном.

Видеозапись была выложена в группе PITBULLMONSTER в социальной сети «ВКонтакте».

NEWS.ru писал, что житель польской деревни Ястрово сфотографировал объект, который напоминает летающую тарелку. Мужчина ехал на велосипеде по просёлочной дороге, когда услышал странный звук. Обернувшись он увидел объект, который успел заснять на смартфон. Уфологи считают, что объект на снимках не является фотомонтажом. Пока специалисты не могут определить, что конкретно изображено на фотографиях.

Ранее сотрудники Группы по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне пообещали раскрыть часть собранных данных. Это следует из доклада Комитета по разведке Сената США.