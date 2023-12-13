Появилось видео с места пожара в московской конюшне

Фото: t.me/moscowproc

На территории конюшни в Москве произошел крупный пожар, видео с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры. На кадрах видно, что здание полностью сгорело, а остатки деревянных конструкций догорают на снегу.

ЧП произошло на территории конного центра, который находится на улице Лосиноостровской. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 100 кв. м. Как сообщает РЕН ТВ, 16 лошадей погибли в пожаре, четырех животных удалось спасти.

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Прокуратура взяла на контроль ход установления деталей и причин возгорания. По информации РИА Новости, пожар произошел из-за неисправного обогревателя.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пожарным удалось потушить его в течение 30 минут. К борьбе с огнем были привлечены 30 человек личного состава и 10 единиц техники. По данным СМИ, пожар произошел из-за того, что находившиеся в квартире люди оставили работающей электроплиту и уснули. По словам соседей, погибшие часто злоупотребляли алкоголем.