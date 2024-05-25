Появилось видео с белым медведем, которому ледокол «Урал» уступил дорогу

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Видео с белым медведем, которому уступил дорогу атомный ледокол «Урал» в Енисейском заливе, появилось в Сети. Ролик снял второй помощник капитана Ян Рожин. Хищник не скорректировал маршрут и проигнорировал сигналы, поделились в «Атомфлоте».

Косолапый решил показать морякам, кто главный в Арктике: на сигналы не реагировал, маршрут корректировать отказывался, — говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.

«Урал» является одним из двух мощнейших ледоколов в мире. Мощность судна составляет 60 МВт, а полное водоизмещение превышает 33 тысячи тонн.

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