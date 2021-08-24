Появилось видео драки в московском метро с семьёй мальчика-аутиста

В Интернете появились кадры конфликта в московском метро с участием семьи, у ребёнка в которой расстройство аутистического спектра. Видео предоставил Telegram-канал RT.

Потасовка на станции «Румянцево», по словам участницы, началась из-за того, что её сын недостаточно быстро уступил место другой семье. После того как вмешалась полиция, обе стороны написали друг на друга заявления.

Когда нас спрашивали в полиции, будем ли мы писать заявление, я сказала, что будем. И у тех спросили, они ответили: «Раз эти будут, то и мы тоже». Потом парень попытался моему мужу «тыкнуть» и сказал: «Слышь, ты, может, замнём?» Муж ответил: «Не замнём», — рассказала женщина.

В ролике видно, что словесная перепалка почти закончилась, одна семья уже выходит из вагона, но отец ребёнка возвращается. Пассажиры не дают стычке превратиться в серьёзную драку.

Ранее 45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что мужчина, с которым они жили вместе в Реутове, насиловал её семилетнего сына. Мальчик при этом является аутистом с рождения. После того как мать написала заявление, правоохранительные органы возбудили дело за сексуальные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.