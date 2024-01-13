Появились новые подробности в деле погибшей в Турции россиянки РИА Новости: телефон погибшей в Турции россиянки могли выключить специально

Телефон погибшей в Турции российской туристки Надежды Ярыгиной могли выключить специально в день ее исчезновения, предположила регулярно отдыхающая на том же курорте женщина. По ее словам, которые передает РИА Новости, спасатели обнаружили выключенный смартфон, заряженный наполовину.

Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил, — сказала женщина.

Она также рассказала, что месяц назад в Кемере произошла другая криминальная история: в начале декабря там на одну из российских туристок, которая поехала с мужем в горы, напал мужчина. Неизвестный сначала завел с пострадавшей разговор, после чего стал толкать ее в кусты и начал душить, но женщина дала отпор. Мужчина бросился бежать, однако выронил документы, что впоследствии помогло его задержать. Им оказался ранее судимый 64-летний гражданин Турции.

Тело Ярыгиной, которая пропала 4 января, обнаружили 12 января. По предварительной информации, россиянка могла погибнуть в результате падения со скалы. При этом не исключается, что смерть может носить криминальный характер. Расследование продолжается.