«Повреждение мозга»: педиатр о последствиях подбрасывания детей вверх Врач Шахвеледов: подбрасывание детей вверх может вызвать у них повреждение мозга

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Подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным травмам, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга, заявил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. Кроме того, он сообщил NEWS.ru, что такая игра может нарушить доверие к взрослым со стороны детей.

Подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным травмам, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. У грудных детей еще не окрепший мышечный каркас, особенно в шейном отделе, у детей первого полугодия, когда ребенок только совсем недавно начал держать голову, этот участок наиболее травмоопасный. Последствия подбрасываний могут проявиться не сразу, — заявил он.

Он добавил, что, когда ребенок подбрасывается в воздух, он может упасть с большой высоты и удариться о твердую поверхность, что может привести к серьезным повреждениям. Врач отметил, что лучше выбрать безопасные и развивающиеся игры.

Вы можете играть в прятки, пятнашки, игры с мячом или просто читать книги вместе. Главное, чтобы игры были безопасными и не наносили вреда вашему ребенку, — резюмировал он.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети начнут чаще болеть в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации.