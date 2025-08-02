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02 августа 2025 в 19:50

Повидло из яблок, которое удивит гостей, — с имбирной остринкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочно-тыквенное повидло с имбирем — это осенний десерт, сочетающий нежность тыквы, кислинку яблок и согревающие нотки специй. Для приготовления потребуется 1 кг яблок, 500 г очищенной тыквы, 400 г сахара, 1 ст. л. свежего тертого имбиря, 1/2 ч. л. мускатного ореха и сок 1/2 лимона.

Яблоки и тыкву нарезают кубиками, тушат с небольшим количеством воды 20–25 минут до мягкости. Добавляют сахар, имбирь, мускатный орех и лимонный сок, затем варят на медленном огне 30–40 минут до загустения. Готовую массу измельчают блендером или оставляют с кусочками для текстуры.

Особенность этого повидла — уникальный баланс сладковатой тыквы, яблочной кислинки и пикантного имбиря. Оно прекрасно дополнит сырную тарелку, оладьи или станет неожиданным аккомпанементом к мясным блюдам.

варенье
домашние заготовки
яблоки
имбирь
Анна Скворцова
А. Скворцова
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