Потерявший всю семью в «Зимней вишне» Востриков оценил приговор фигурантам

Житель Кузбасса Игорь Востриков, потерявший всю семью (жену с тремя детьми и сестру) во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в марте 2018-го, в разговоре с NEWS.ru оценил приговоры фигурантам уголовного дела, вынесенные Кемеровским судом. Собеседник назвал вердикт инстанции справедливым.

Я думаю, полностью справедливо. По поводу этих фигурантов дела, полностью доказана их вина. По поводу охранника, допустим, который прикидывается у нас невинной овечкой, это всё-таки начальник смены, надо понимать, который просто выбежал спасать свою жизнь, не организовал ни эвакуацию, ни пожарных не встретил, кнопку эту постоянно отключал, — заявил Востриков.

Экс-руководители ТЦ Юлия Богданова, Надежда Судденок, Георгий Соболев осуждены за нарушение требований противопожарной безопасности и за смерть двух и более лиц. Они получили 14, 13.5 и 11 лет тюрьмы соответственно.

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин получил восемь лет колонии за смерть двух и более лиц по неосторожности. Руководитель операции по тушению пожара Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин осуждены на шесть и пять лет колонии соответственно.

По поводу пожарных — моё личное мнение, что ведомство как-то выгородило их, потому что недорасследованно дело. Есть ещё другие пожарные, которые стояли, в принципе, и смотрели, как люди умирали у них под ногами. Я этим лично занимаюсь, скоро общественность узнает, — подчеркнул Востриков.

Техник, обслуживающий пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», Александр Никитин получил 5,5 года тюремного заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Руководитель компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко получил 6,5 года колонии.

По поводу справедливости всего наказания, её, конечно, в этом деле нет. Посудите сами, есть ещё предыдущий гендиректор [Вячеслав Вишневский]. Он заявляет, что не он строил ТЦ, а лишь выполнял указания сверху. Богданова, в свою очередь, придя на пост, проводит внутреннюю проверку в 2016-м и узнаёт, что вообще всё неисправно — технически неисправный ТЦ. Политика у собственника была — вообще не выделять деньги на амортизацию здания. Отчёт СК меня поразил. Я лично был в ТЦ, видел, что там ничего нет, — подытожил Востриков.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следователи установили, что причиной ЧП стало стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не функционировала система пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.