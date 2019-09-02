https://static.news.ru/photo/c45c11f4-cdbb-11e9-8404-fa163e074e61_660.jpg Юлия Горина (в центре) Фото: Юлия Горина/vk.com

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что белоруска Юлия Горина, которая в 1999 году была обнаружена на рязанском вокзале, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Гориной было четыре года, когда она пропала из поезда, следовавшего из Минска в Осипович. Её поиски были безрезультатными. Однако в августе 2019 года молодой человек Юлии связался с пуховичской милицией, чтобы помочь отыскать воспитаннице интерната родителей.

Горины провели тест ДНК, который подтвердил их родство с девушкой. Сейчас семья воссоединилась, пытаясь научиться жить вместе, передаёт RT .

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