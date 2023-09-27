Посудомойку IKEA за 188 тысяч рублей украли после ремонта в центре Москвы Московской компании не вернули посудомойку IKEA за 188 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посудомоечная машина фирмы IKEA стоимостью 188 тысяч рублей пропала после того, как ее сдали в ремонтную мастерскую, сообщает Telegram-канале SHOT. В компании, где должны были сделать диагностику неработающего агрегата, не отвечают.

В начале сентября сотрудники одного из медицинских центров на Большой Полянке отдали сломавшийся аппарат шведского производства в ремонтную мастерскую на диагностику.

Спустя почти три недели посудомоечную машину не вернули, а компания по ремонту бытовой техники перестала выходить на связь. Сотрудники медцентра написали заявление в полицию с указанием материального ущерба.

Ранее стало известно, что торговые центры «Мега» по всей России могут перейти от шведского собственника Ingka Centres, который также владеет IKEA, к российскому. Имя отечественного бизнесмена и название его компании не озвучивалось, но анонимные источники указывали на крупную российскую банковско-нефтяную структуру.

IKEA проработала в России почти 22 года, у компании было четыре производственных площадки. В марте 2022 года она закрыла все магазины и приостановила производство, а в конце июля этого года продала свою штаб-квартиру в Подмосковье.