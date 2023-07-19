Пострадавшую на Крымском мосту девочку будут лечить в Москве

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, отправят на лечение в Москву, сообщил во время прямого эфира в Telegram-канале министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он уточнил, что состояние ребенка стабильное.

Да будут [перевозить в Москву], ее состояние стабильное, без отрицательной динамики, — сказал Иконников.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, она находится в больнице.

В Госдепартаменте США позже заявили, что в Вашингтоне не имеют отношения к подрыву моста. Таким образом в ведомстве ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов. По его мнению, это позволяет говорить, что США имеют отношение к теракту на мосту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт, совершенный на Крымскому мосту. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.