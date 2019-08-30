https://static.news.ru/photo/77b46474-ccb1-11e9-ad78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 году собираются вновь обратиться к силовикам, чтобы дать «новый импульс» расследованию, рассказала руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

На сегодняшний день ни один из пунктов не исполняется (за исключением выплаты компенсаций. — Ред.), мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан новый импульс, чтобы теракт был расследован, — цитирует женщину РИА Новости .

В феврале 2019 года Кремль выплатил присуждённую Европейским судом по правам человека компенсацию пострадавшим от захвата заложников в Беслане — свыше €2,9 млн.

Террористы захватили заложников на линейке в бесланской школе № 1 1 сентября 2004 года. Спустя два дня спецназ начал штурм здания. В результате трагедии погибли 334 человека, 186 из них — дети.

Как писал News.ru, более трети россиян (34%) считают, что к гибели заложников во время теракта в североосетинском городе Беслан в 2004 году привели действия террористов и спецслужб. Ещё 8% опрошенных полагают, что в случившемся виноваты только ошибки силовиков.