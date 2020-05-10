Посольство США: Уилану не дают позвонить домой, несмотря на решение суда

— ÐÐ¾ÑÐ¾Ð»ÑÑÑÐ²Ð¾ Ð¡Ð¨Ð Ð² Ð Ð¤ (@USEmbRu) May 10, 2020
Уилан был задержан в конце 2018 года при передаче ему флешки с информацией, составляющей гостайну. Он себя виновным не признаёт. По словам американца, он думал, что на носителе хранятся фото из туристической поездки. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России обещали организовать для Уилана звонки в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что он сможет связаться с родными в ближайшее время.