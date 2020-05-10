Посольство США: Уилану не дают позвонить домой, несмотря на решение суда

https://static.news.ru/photo/0af82d2a-92bd-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинённому в шпионаже Полу Уилану так и не разрешают звонить родителям в США несмотря на то, что есть соответствующее решение суда. Об этом заявили в американском посольстве в РФ.

Нет информации, что Полу удалось позвонить хотя бы раз. 16 месяцев, ни одного звонка, — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В посольстве добавили, что 10 мая в США отмечается День матери. Дипломаты выразили надежду, что Уилану разрешат связаться с близкими в этот день.

Уилан был задержан в конце 2018 года при передаче ему флешки с информацией, составляющей гостайну. Он себя виновным не признаёт. По словам американца, он думал, что на носителе хранятся фото из туристической поездки. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России обещали организовать для Уилана звонки в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что он сможет связаться с родными в ближайшее время.