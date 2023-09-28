Россиянам рассказали, как правильно хранить картофель Технолог Горенкова: плоды картофеля лучше хранить в темном и прохладном месте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Картофель лучше хранить не в холодильнике, а в сухом, темном и прохладном месте, обеспечив циркуляцию воздуха, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова. Собеседница объяснила, что продукт нельзя оставлять в пакетах, особенно в целлофановых, так как они удерживают тепло и влагу.

Не храните картофель в пакетах, особенно в целлофановых, так как они собирают тепло и влагу. Для данного продукта подойдет только темное, прохладное и сухое место, но не холодильник. В пакетах можно сделать несколько отверстий для циркуляции воздуха. Оптимальным вариантом станет сетка, — отметила Горенкова.

Эксперт подчеркнула, что для хранения картофеля допускаются корзинки, картонные коробки, деревянные ящики, а также мешки из хлопка или муслина.

По ее словам, выбирая картофель, нужно обратить внимание на цвет кожуры — зеленый говорит о повышенном содержании алкалоидов. Технолог добавила, что также не стоит приобретать плоды с бурыми пятнами, мелкими дырочками и глубокими бороздками, так как данный признак может говорить о наличии грибка или жуков.

Ранее в СК по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке в подвале гаража умерли двое мужчин 1992 года рождения, предположительно, из-за отравления испарениями гнилого картофеля. На телах не было обнаружено следов насильственной смерти. По данным SHOT, мать одного из мужчин забеспокоилась, что сын не берет трубку, пришла в гараж, в котором убирались приятели, и обнаружила их без сознания. Прибывшим на место медикам спасти пострадавших не удалось.

Гнилой картофель выделяет тиолы с резким специфическим запахом, а также углекислый газ, который для обоняния незаметен. Эти пары могли скопиться в помещении и привести к летальному исходу.