Посадивший самолет на пшеничное поле пилот устроился работать грузчиком Пилот Семенов: хватаюсь за подработку грузчиком для обеспечения семьи

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт

После посадки самолета на пшеничное поле приходится браться за любую подработку, даже грузчиком, рассказал в беседе с KP.RU второй пилот Эдуард Семенов. По его словам, после посадки под Новосибирском самолета Airbus 320 12 сентября 2023 года его отправили в неоплачиваемый отпуск. Семенова не увольняют, но при этом и не возвращают к работе.

Когда задаю вопрос руководству о том, что меня ждет, мне отвечают: «Пока не решили». Чтобы обеспечить семью, хватаюсь за любую подработку. Таксист или грузчик — выбирать не приходится. Детей же кормить надо. Жена очень помогает, куда ей деваться, — объяснил пилот.

Семенов отметил, что сейчас они надеются на лучшее. В его семье четверо детей, а на содержание всей семьи уходит около 150 тысяч рублей, при этом половина этой суммы уходит на кредиты.

Шанс вернуться к полетам есть, однако не факт, что дадут пройти комиссию, добавил пилот.

Ранее стало известно, что пилот Сергей Белов, который посадил самолет Airbus A320 в пшеничном поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года, ушел из авиакомпании «Уральские авиалинии». Он уволился по собственному желанию. По данным Росавиации, в момент экстренной посадки на борту Airbus A320 находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.