Порядок наблюдения за онкобольными утвердил Минздрав

https://static.news.ru/photo/5def4228-bd80-11ea-9511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав утвердил документ, которой чётко регламентирует наблюдение пациентов с онкологией с момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Такой порядок впервые предусматривается в учреждениях РФ.

Согласно утверждённому порядку, пациента должны поставить на учёт у врача-онколога по месту проживания в течение трёх дней с момента обнаружения рака. После уже, в зависимости от вида болезни, пациент проходит обследования, которые установлены профессиональным сообществом онкологов, сообщает РИА Новости.

Первые погода пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года болезни — раз в полгода и в течение последних лет жизни раз в год. Исключения сделают для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которых будут снимать с наблюдения через пять лет от момента постановки диагноза, так как по прошествии такого периода пациент считается излечившимся.

Малоподвижные пациенты смогут получать консультации врача на дому. На сегодняшний день на учёте у онкологов состоят около 4 млн человек. Каждый год рак диагностируют у более, чем 600 тыс. пациентов. Эти люди нуждаются не только в грамотном лечении, но и наблюдении после завершения лечения.

Диспансерное наблюдение, которое регламентировано принятым документом, Минздрава, позволит вовремя обнаружить рецидив заболевания, спасти сотни тысяч пациентов, снизить смертность от онкологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав составил рейтинг регионов по числу заболеваемости онкологией. Возглавила рейтинг Архангельская область, где болеют больше всего людей: 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч человек.