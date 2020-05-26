Пореченков посчитал Сирию граничащей с Россией страной

https://static.news.ru/photo/06eaba5a-9f5f-11ea-94a6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Михаил Пореченков решил поговорить о достижениях нынешней администрации, допустив при этом географическую ошибку. Он случайно сказал, что РФ граничит с Сирией.

В Сети появился ролик, в котором артист хвалит российского лидера Владимира Путина за его работу. По словам Пореченкова, страна в 90-е годы находилась в «ужасе и катастрофе», но затем благодаря усилиям нынешнего президента всё изменилось.

Существует сирийская проблема, вообще проблема международных конфликтов, которая развязана вдоль границ нашей страны. Это Сирия, это Украина, — отметил Пореченков.

После этого он добавил, что российское внешнеполитическое ведомство и руководство страны делают всё для того, чтобы эти страны имели право на самоопределение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Михаил Пореченков удостоен почётного звания «Народный артист России». Он работает в труппе Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин.