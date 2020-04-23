Популярность ресторана во Владивостоке выросла после визита лидера КНДР

https://static.news.ru/photo/d983f05a-2c21-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Популярность владивостокского ресторана «Лесная заимка» значительно возросла после того, как его посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье в апреле 2019 года.

Мы стали наблюдать такую тенденцию — появилось много делегаций. У нас и так было много иностранных гостей, но можно сказать, что их число увеличилось, — рассказал РИА Новости представитель заведения.

Он отметил, что среди посетителей возросла доля гостей из Северной Кореи, поэтому шеф-повар ресторана разрабатывает новое меню, в котором могут появиться блюда корейской кухни. Впрочем преобладать будут всё же традиционные блюда русской кухни, поскольку именно ими угощали Ким Чен Ына.

По словам губернатора Приморья Олега Кодемяко, северокорейскому лидеру понравился Владивосток и он обещал приехать ещё раз. В «Лесной заимке» готовы к его визиту, заведению есть чем удивить главу КНДР, заверил представитель ресторана.

Ранее NEWS.ru писал, что в СМИ появилась информация о значительном ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Власти КНДР якобы готовят передачу власти его сестре Ким Ё Чжон. В Госдуме сочли эти сообщения фейком.