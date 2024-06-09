Популярная у россиян страна отменила введение нового туристического сбора Таиланд откажется от введения нового туристического сбора

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Власти Таиланда намерены отказаться от введения туристического сбора с иностранных туристов, которые прибывают в королевство воздушным транспортом, сообщил премьер-министр Сеттха Тхависин. Предыдущая администрация планировала взимать с туристов по 300 батов (около $8), пишет газета The Nation. Отсутствие же туристического сбора, по мнению премьера, привлечет больше туристов, что благоприятно скажется на экономике.

Хотя взимание сбора может принести краткосрочный доход, более широкая перспектива предполагает, что, если большему количеству туристов будет разрешен въезд без этого сбора, они, скорее всего, потратят деньги на покупки и другое, что может стимулировать экономику и потенциально приносить правительству больший доход, чем сам сбор, — приводит слова премьер-министра издание.

Наравне с Таиландом странами для идеального отпуска, куда можно отправиться из России без визы, являются Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. По словам эксперта по туризму Татьяны Сапроновой, в Турции много живописных пляжей, в Египте стоит увидеть пирамиды и Луксор, а также пляжи Шарм-эш-Шейха, в Дубае — небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб. Также стоит побывать на традиционных рынках. Абхазия запомнится нетронутой природой, сталактитовыми пещерами и пляжами Черного моря.