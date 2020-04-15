Попова заявила, что говорить о завершении самоизоляции в России пока рано

https://static.news.ru/photo/d2efdc62-7ecf-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что говорить о завершении режима самоизоляции в стране пока рано.

Она отметила, что на данный момент важно, чтобы россияне соблюдали меры безопасности в отношении распространения коронавирусной инфекции, в том числе держать социальную дистанцию и не нарушать режим самоизоляции, сообщает «Газета.ru».

Анна Попова добавила, что ближайшие несколько дней покажут темпы роста коронавируса и дадут представление, когда можно снимать режим самоизоляции.

Как писал NEWS.ru ранее, Анна Попова сообщила, что в РФ почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят её без явных симптомов. Она отметила, что суточный прирост заболевших в 17–19% позволяет обеспечивать помощь всем пациентам.