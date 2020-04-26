Попова: Россия может избежать пика заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a54a65d4-87c1-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У России есть все шансы избежать пика заражений коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Я очень надеюсь, и мы к этому идём, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется, — сообщила она в программе «Москва. Кремль. Путин».

Попова отметила, что это станет возможным только в том случае, если россияне на майские праздники останутся дома. Она подчеркнула, что если люди массово выйдут на улицу, то страна вернется в начальную точку.

Ранее Попова отметила, что введённый российскими властями режим самоизоляции сыграл положительную роль в сокращении темпов прироста в стране больных коронавирусом. Этот показатель снизился на 10% в сутки, писал NEWS.ru.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517), умерли 747 человек (+66). В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.