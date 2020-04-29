Попова: масштабного тестирования на антитела к Covid-19 пока не планируется

https://static.news.ru/photo/16a98f16-8a42-11ea-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тест-системы для определения антител к COVID-19 сейчас широко использоваться не будут, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест-системы прямо сегодня широко использовать не нужно.. Первое, на кого они были нацелены, для кого, собственно, первые исследования были проведены — для медицинских работников, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия-24».

По её словам, первые тесты прошли врачи, так как они обязаны общаться с инфицированными пациентами. Кроме того, «на передовой» находятся сотрудники лабораторий, поэтому их тоже проверят.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что исследование иммунитета тоже необходимо провести, чтобы выработать профилактические меры. Но это сделают позднее.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.